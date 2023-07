Morenistas gastan casi 6 mdp en campaña interna

La y los aspirantes de Morena a coordinar los comités de la Defensa de la Cuarta Transformación presentaron sus gastos en la campaña interna que asciende a 5 millones 833 mil 40 pesos del 19 de junio hasta el 22 y 23 de julio.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer el segundo corte de los gastos de la aspirante Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, quien es el único de los aspirantes que rechazó la aportación del partido.

A un mes de que terminen los recorridos de los aspirantes a la candidatura presidencial en 2024, el dirigente nacional informó que el ex canciller Marcelo Ebrard transparentó hasta el 23 de julio 1 millón 202 mil 497 pesos; el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López 1 millón 466 mil 864.53 pesos; el senador con licencia, Ricardo Monreal 1 millón 639 mil 989. 31 pesos y la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 1 millón 323 mil 690.07 pesos.

El presidente de Morena aseguró que a diferencia de los opositores, la y los aspirantes del partido han fiscalizado los gastos.

Seguimos con este compromiso de transparencia, de que no haya la posibilidad de que haya recursos de procedencia ilícita y que todos los gastos sean fiscalizados, a diferencia de la oposición que tanto nos criticaron con el tema de los gastos y ellos no han dado ninguna información al respecto”, enfatizó.

Mario Delgado precisó que en el caso de Adán Augusto López, al ser una persona física en la contienda, tiene un tope de 2.1 millones de pesos de sus propios gastos y 500 mil pesos aportados por simpatizantes.

Como persona física, Adán Augusto tiene un tope de 2.1 millones de pesos, es decir, solo podría gastarse él 1 millón de pesos más, que él mismo aportará. Si quiere rebasar esa suma los 2.1 millones en sus gastos, tendrían que registrase aportaciones de simpatizantes y con un tope de 500 mil pesos”, señaló.

Delgado Carrillo anunció que buscará una reunión con la y los aspirantes de Morena, además del aspirante del PT, Gerardo Fernández Noroña y del Verde Ecologista, Manuel Velasco, para hacer una evaluación del primer mes de recorridos y conocer las inquietudes sobre la siguiente fase.

Por: Excélsior