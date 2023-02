Morena y PT piden remoción de Creel tras polémica por militares armados en San Lázaro

Morena y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados solicitaron la remoción del presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, por no haber permitido el ingreso de militares armados al recinto legislativo de San Lázaro, ante lo que el panista respondió que se atendrá a las consecuencias y se someterá a lo que determine el pleno.

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PT, Gerardo Fernández Noroña y el vicecordinador de Morena, Leonel Godoy, demandaron la remoción de Creel Miranda.

El diputado Gerardo Fernández Noroña pidió el cese de Santiago Creel bajo el argumento de que incurrió en falta de respeto a los símbolos patrios y a los propios diputados y senadores durante la instalación del Congreso de la Unión.

“Pido a este pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la cámara y que lo toquemos en la Junta y presentemos la discusión formal al pleno”, enfatizó.

El morenista Leonel Godoy se sumó a la exigencia y dijo que se va a plantear al pleno su remoción.

En su intervención, el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, acusó a Santiago Creel de convertir la presidencia de la cámara en una caricatura electoral.

“El conjunto, nosotros todos juntos somos más que usted y debe de reconocerlo, porque usted nos representa y no nos representa a capricho, nos representa porque tiene una gran responsabilidad, haga honor a ella; no vuelva usted la Presidencia del Congreso mexicano, ayer, y hoy de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en una caricatura electoral, eso no se lo merecen ni diputadas ni diputados”, señaló.

El coordinador del Verde Ecologista, Carlos Puente, reclamó al diputado Santiago Creel el «Roll Show» que hizo en medios de comunicación y de llamarlos «paleros».

El coordinador de MC, Jorge Álvarez, acusó a Santiago Creel de usar la Mesa Directiva para sus aspiraciones políticas y no promover una escolta ciudadana.

En defensa de Santiago Creel, el diputado de Acción Nacional, José Elías Lixa, calificó de “deshonestidad intelectual” de Morena y PT plantear la remoción cuando no cuentan con la mayoría calificada de dos tercios de la votación requerida para nombrarlo.

Por: Excélsior