Morena y aliados van por foros de parlamento abierto para analizar reformas de la 4T

Senadores y diputados de Morena, el Partido Verde y Partido del Trabajo, anunciaron un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para para no precipitar la aprobación de las reformas constitucionales, entre ellas, la del Poder Judicial.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, acompañado de los legisladores de la coalición que respalda a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, indicó que la reforma al Poder Judicial será llevada a análisis respecto a la forma de la elección de ministros y jueces a través de foros y parlamento abierto.

“Para desarrollar, realizar, llevar a cabo foros de deliberación y discusión, análisis de las cinco primeras reformas que se han considerado como prioritarias, para la discusión, y en su caso, su aprobación, en los primeros días del mes de septiembre”, indicó Monreal Ávila.

El punto de acuerdo promovido por la coalición que encabeza Morena será sometido a la aprobación de los grupos parlamentarios de oposición, a fin de exhortar a la Cámara de Diputados a abrir la discusión y análisis de las reformas constitucionales a todos los sectores.

“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados a que con el propósito de ampliar el diálogo, la difusión, y la participación de todos los sectores de la sociedad en la discusión de los proyectos de reformas constitucionales, organice y lleve a cabo foros.

“En modalidad nacional y regional, en los que se aborden los temas centrales de la Reforma en materia Judicial, como son: los mecanismos democráticos de elección de jueces, magistrados y ministros, integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y reformas al Poder Judicial en materia administrativa y disciplinaria, entre otros”, dice el texto del punto de acuerdo.

Además de la reforma al Poder Judicial, las otras reformas, que serán llevadas a Parlamento Abierto son: la reforma al Issst; la beca universal a estudiantes de educación básica a rango constitucional; la ley de cuidados con apoyo a mujeres de 60 a 64 años; y una quinta reforma para derogar la reelección de diputados, senadores y alcaldes, con efecto a 2030.

Los foros y el Parlamento Abierto iniciarán a finales de junio para aprobar los dictámenes en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en la actual legislatura en agosto y llevarlos al Pleno de ambas cámaras en la nueva legislatura 66, que inicia trabajos en el mes de septiembre.

El senador del PAN, Damián Zepeda, exhortó a los otros senadores de oposición a respaldar la reformas que sean en beneficio del país, como puede ser la reforma al Poder Judicial.

“Una buena reforma al Poder Judicial, positiva, que haga juicios más ágiles, que garantice autonomía e independencia, que no invada con perfiles políticos, yo me parecería mal quien se oponga, yo estaría a favor y me pongo a su disposición, de estos meses que quedan como senador, van a empezar los foros, ahí nos vemos, díganme a dónde”, dijo el panista Damián Zepeda.

