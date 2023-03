Morena prepara defensa del Plan B de reforma electoral; oposición alista impugnaciones

La Cámara de Diputados se convirtió en el escenario de lo que será el destino del plan B de la reforma electoral.Mientras el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que la reforma electoral pasará y rechazó que con esta reforma se ponga en riesgo la democracia o el voto ciudadano, la oposición anunció acciones de inconstitucionalidad.

El líder nacional de Morena expresó su plena confianza en que la reforma se aplicará “al no violar la Constitución”, además de que no se pone en riesgo la democracia y el voto ciudadano.

“Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros de que no hay nada que viole la Constitución, es una reforma más que va a asegurar la austeridad en los órganos electorales, un mayor castigo en el tema de la compra del voto, no es lo que quiere vender la derecha de que se ponga en peligro la democracia o esté en riesgo el voto, eso no tiene nada que ver, nosotros venimos de la lucha por la democracia”, sostuvo.

Tras reunirse en privado con la fracción parlamentaria de Morena en el recinto legislativo de San Lázaro, junto con la candidata de su partido por la gubernatura del estado de México, Delfina Gómez, Delgado Carrillo dijo que defenderán por todos los medios, políticos y jurídicos, la reforma electoral.

Cuestionado sobre las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra el Plan B que interpondrán la oposición, el dirigente morenista insistió en que van a defender lo aprobado por Morena y sus aliados.

“Están en su derecho ellos de ir a la Corte y controvertir, y que la Corte decida. Nosotros, por supuesto, vamos a defender lo que se aprobó y vamos a seguir insistiendo en que vivamos en una auténtica democracia, donde el pueblo mande”, expresó.

Por separado, los coordinadores de la alianza Va por México en la Cámara de Diputados y los líderes de los partidos (PAN, PRI y PRD), anunciaron la ruta a seguir contra el plan B.

El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, señaló que con la promulgación presidencial de la reforma “arrancan los tiempos para las impugnaciones”.

El líder de los priistas en San Lázaro manifestó su confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“No. Pero la Corte tiene una misión histórica que va seguramente a sortear bien, y tendremos una resolución apegada a derecho. Nosotros tenemos confianza en las ministras y los ministros”, señaló.

El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, anunció que desde Acción Nacional se impugnará lo que llamó “el tóxico plan B”.

