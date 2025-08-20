Morena definirá a candidatos por encuestas en 2027

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, informó que el método de encuesta continuará para elegir a los candidatos que participarán en las elecciones estatales de 2027.

Bajo el criterio del movimiento al que pertenece, las candidaturas serán para aquellos que trabajen “desde abajo y con la gente”.

«En nuestro Movimiento se vale levantar la mano y, en ese sentido, lo más importante a lo que hemos llamado, es a trabajar abajo, en el territorio. Trabajar abajo ¿Qué significa trabajar abajo? Haciendo los Comités, hablando con la gente», reiteró la líder morenista en conferencia de prensa realizada en Chilpancingo, Guerrero, como parte de la segunda gira nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

Alcalde Luján expresó que en el movimiento se vale levantar la mano, pero lo más importante es trabajar en el territorio.

La presidenta de Morena expresó la importancia de mantener la unidad en el movimiento de la 4T y que más allá de las aspiraciones personales está el país y la Transformación y hay que defenderla en función de la gente.

Destacó que entre 2018 y 2024, más de 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza.

Agregó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuenta con un respaldo del 80% de la ciudadanía.

Por: Excélsior