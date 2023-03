Ministro que frenó plan B electoral se excedió: López Obrador; advierte que hay plan C

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el ministro Javier Laynez de la Corte “se extralimitó, se excedió” tras haber otorgado una suspensión que puso freno al plan B de la reforma electoral, lo cual, aseguró, no se trata de un asunto jurídico, sino político y hasta mercantil.

“Este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el Poder Legislativo porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula, pueden haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo, lo importante es saber porqué actúan así (…),l o que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE, a eso se reduce todo, en eso consiste el INE no se toca”, dijo en su mañanera del 27 de marzo.

López Obrador acusó que los propios ministros violan la Constitución al no respetar el artículo 127 en el cual se establecen topes de sueldo para que nadie gane mucho más que él, por lo que dijo que son los mismos integrantes de la Corte los que otorgaron amparos para que funcionarios del INE y de otras instituciones conservaran sus altos sueldos.

Advirtió que ante la suspensión al plan B electoral su gobierno continuará por la vía legal defendiendo su reforma y adelantó que si es que la llegaran a echar atrás ya se tiene un plan C, el cual consiste en no votar por el “bloque conservador” para que continúe la transformación.

“Nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la reforma electoral estamos proponiendo, para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía, para que haya un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados con sus achichincles, voceros, intelectuales orgánicos, hay un plan C, que no estén pensando que se acabó todo, pues que no se vote por el bloque conservador, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”, puntualizó.

El plan B electoral fue suspendido por tiempo indefinido por el ministro Javier Laynez, quien admitió a trámite la controversia presentada por el INE contra cuatro leyes y le concedió una suspensión, con lo que el organismo electoral podrá operar como antes de la reforma del presidente López Obrador.

