Ministra Norma Piña llama a López Obrador y a Sheinbaum al diálogo

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a abrir la puerta y sumarse al diálogo para una reforma judicial.

“La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz, por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar, tanto al presidente López Obrador, como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural.

“Y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este Encuentro Nacional y analizar, así, como afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país”, afirmó la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La ministra Piña encabezó el foro número 15 del Encuentro Nacional para una Agenda para la Seguridad y la Justicia, en el Centro Cultural Tlatelolco.

Ante el foro, la presidenta de la SCJN afirmó que, en materia de una reforma judicial, no se puede empezar de cero, removiendo a ministros, magistrados y jueces, ni caer en la improvisación.

“Lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico, o bien, hacer pensar que la solución está en remover a quienes estamos enfrentando este reto como parte de un sistema, pero no es el sistema en su conjunto.

“No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables, al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país”, afirmó Piña Hernández.

