México tiene que seguir creciendo con prosperidad compartida: Sheinbaum

La precandidata presidencial de Morena, PVEM y PT, Claudia Sheinbaum, afirmó que México tiene que seguir creciendo con prosperidad compartida, pues “el desarrollo es con todos y con todas, porque no puede ser que el desarrollo sea para unos cuantos y para otros no”.

Desde Guaymas, Sonora, Sheinbaum Pardo recordó que la Cuarta Transformación no es un modelo individualista, y por el contrario es un proyecto que vela por el crecimiento de todas y todos.México tiene que seguir creciendo con prosperidad compartida, porque si no se comparte la prosperidad, solamente se queda en unas cuantas manos, y es humanista porque nosotros vemos por el que se quedó atrás, por el que no ha podido”, expresó.

En ese sentido, recordó que Sonora está en su mejor momento en cuanto al empleo formal y la inversión extranjera gracias a los proyectos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum, resaltó la seguridad como un eje importante de su proyecto y recordó que es una mujer de resultados, después de que logró bajar 50% la incidencia delictiva cuando fue jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

Con estos resultados, afirmó que es tiempo de las mujeres, pero mujeres humanistas y transformadoras para que dirijan los destinos del país, pues aseveró que “toca tiempo de mujeres humanistas, no es nada más mujer, es mujer y es transformación.

Es mujer y es humanista”, sentenció.Expuso los sueños que tiene para México, entre los que destacó que cualquier joven que estudie la preparatoria pueda continuar con sus estudios y posteriormente pueda acceder a la universidad como parte de un derecho y no un privilegio.

Parte del reconocimiento del aprendizaje tiene que ver con que puedan tener las mejores condiciones para que vayan a la escuela, así que se trata de seguir apoyando’’, aseveró.

