México se escribe con M de mujer y de Morena: Sheinbaum

La tarde de este martes Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las grandes transformaciones del país no hubieran sido posible sin la participación de las mujeres y señaló que Cuautla es uno de los grandes ejemplos de la necesidad imperante de que su involucramiento en la vida pública del país sea garantizado,‘’Las mujeres jóvenes de México pueden ser lo que sus sueños las lleven a ser, hoy no hay posibilidad de que no haya transformación para las mujeres, eso de que México es machista, ya quedó en el pasado, ya no es parte de la historia, ya México no se escribe con M de machismo, es más México se escribe con M de Mujer y con M de Morena’’, comentó.

‘’Estamos convencidos de que las mujeres no pedimos más pero tampoco pedimos menos, hace mucho tiempo que se quedó en el pasado el que las mujeres solo podíamos participar en algunas cuestiones de la vida pública’’.

La oposición se copió

Durante su discurso, criticó que la oposición copiara su método de selección para definir a sus coordinadores nacionales.

“Morena, el PVEM y el PT ya tenemos un camino decidido con la encuesta, ahora el otro bloque ya nos copió, ya saben que ellos de muchas ideas geniales no tienen, ya nos copió y también van a hacer su encuesta, pero hay una diferencia sustantiva: en el otro lado solo hay odio, enojo, palabras en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de este lado hay proyecto de transformación y de continuidad para el país”.

Recordó que será el próximo 6 de septiembre cuando Morena, el PT y el PVEM tengan a su próxima Coordinadora de la Defensa de la Transformación, que buscará dar continuidad al proyecto de nación que inició el Presidente López Obrador.

En este mismo sentido, señaló que es necesario lograr la consolidación del movimiento de regeneración nacional, pues puntualizó que únicamente de esta manera es posible mantener viva la esperanza de México, ya que gracias a las acciones y políticas públicas implementadas por él, se ha mostrado cómo los gobernantes no solo deben hablar, sino que también escuchar para que de esa manera se dé atención a las causas de quienes más lo necesitan.‘

’Queremos que continúe la Cuarta Transformación de la vida pública, eso es un sentimiento del pueblo de México, el sentimiento del pueblo es que no puede haber regresiones, no puede haber marcha atrás, que aunque el Presidente López Obrador ya no sea presidente se quede su legado en el gobierno y que siga la Cuarta Transformación’’, añadió.