México se da un festín ante Irak previo al Mundial de Qatar 2022

El contundente triunfo de 4-0 de la Selección Mexicana ante una poco exigente selección de Irak en el Estadio Montilivi de Girona, España, representó el penúltimo ensayo del Tri antes de comenzar su participación en el Mundial de Qatar 2022.

El tiempo se agota y el ‘Tata’ Martino y sus pupilos tendrán pocas oportunidades para afincar los últimos detalles antes de la justa.

Con apenas tres minutos en el reloj México se fue arriba en el marcador, la jugada que nació en el área mexicana, se paseó por el campo hasta llegar al costado izquierdo.

Jesús Gallardo, cerca de la línea de fondo mandó un centro que conectó con más bríos que técnica Alexis Vega y qué venció al portero Jalal Hasan.

El festejo del tricolor vino acompañado de gestos de alivio y alegría a sabiendas de que la contundencia ha sido el mal que ha aquejado al equipo desde hace poco más de dos años.

Los iraquíes no fueron un sinodal de exigencia, por lo menos no a la ofensiva, un equipo escaso en el ataque que se dedicó a esperar una oportunidad para el contragolpe y un par de pelotazos que no generaron mayor peligro para Alfredo Talavera y que está lejos de tener alguna similitud con Arabia Saudita.

Héctor Herrera fue el encargado de orquestar el mediocampo, a pesar de la mala campaña con el Houston Dynamo en la MLS, no pierde las esperanzas de ganarle la pelea a Edson Álvarez en el centro de la cancha.

Herrera movió los hilos y conectó con Gallardo, el de Rayados intentó aplicar la misma fórmula que en el gol y mandó un centro que no pudo rematar el ‘Piojo’ Alvarado, México generó constante peligro, pero el segundo tanto tardó en llegar.

Un zurdazo de Luis Chávez que se fue desviado del marco de Irak y un pase filtrado de Henry para ‘Charly’ Rodríguez, que asistió a Gallardo fueron algunas de las jugadas relevantes del Tricolor, aunque después de 30 minutos a México le costó más hilvanar jugadas y llegar a territorio rival.

Irak de a poco se animó a adelantar líneas, aunque seguía sin inquietar a Talavera.Fiel al arranque del encuentro México comenzó el segundo tiempo con fuerza al ataque, con algunos cambios en la alineación como el ingreso de Rogelio Funes Mori y Uriel Antuna.

La dupla no tardó en dar frutos, de nuevo tres minutos, una buena y desequilibrante jugada del ‘Brujo’ culminó en una diagonal en el área para el mellizo, el delantero fue letal ante el arco iraquí y anotó el segundo gol a favor del cuadro nacional.

Funes Mori, Sánchez y Antuna encontraron una asociación peligrosa apenas instantes después del gol, pero para infortunio del tricolor el centro de Antuna no encontró rematador.

El esperado resultado ante una selección poco exigente como Irak, tomó forma cuando el error en el despeje de Ali Faez dejó a Gallardo con posibilidad de un remate a modo, el tabasqueño soltó un zapatazo que se incrustó en el ángulo, el primer tanto de Jesús Gallardo con la Selección Mexicana fue el tercero del partido.

El marcador cerro con una pena máxima, Amir Al Ammari cometió una mano en el área y Antuna cobró con frialdad desde los once pasos para así marcar el cuarto gol de México.

Será el próximo lunes cuando se den a conocer a los 26 jugadores que integraran al combinado nacional para la Copa del Mundo, los siguientes días son fundamentalmente para Martino, quien espera contar con los jugadores que militan en el balompié europeo, es el caso de Andrés Guardado, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Diego Lainez, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Gerardo Arteaga, Johan Vázquez e Hirving Lozano.

Por: Excélsior