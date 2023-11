México se ‘cuela’ a la Copa América 2024 tras vencer en penales a Honduras

La Selección Mexicana cumplió, con sufrimiento, el objetivo de obtener su boleto a la Copa América 2024 luego de vencer 2-0 en los 90 minutos a Honduras y sentenciar la serie a su favor en la tanda de penales, donde el Tri se terminó imponiendo 4-2.

Luego de caer en Tegucigalpa, la escuadra de Jaime Lozano se plantó en el Estadio Azteca ávida de revancha, por lo que rápidamente reflejarían en el encuentro su intención.

Al minuto 2, Erick Sánchez estrellaría un balón en el poste, mismo que desataría la emoción en un Coloso de Santa Úrsula con más de 50 mil espectadores.

El rumbo del encuentro se tornaría de color verde, sin embargo, las ocasiones de peligro comandadas por Anthony Lozano, capitán y delantero de ‘La H’, pondrían en serios predicamentos a la zaga azteca; Luis Malagón, mantenía el cero en su arco con grandes atajadas.

Justo antes de que terminara la primera mitad, Luis Chávez sería el encargado de darle a la escuadra nacional un gran respiro al anotar de tiro libre el 1-0 en el encuentro (43’).

La tónica del encuentro en el inicio del complemento se mantendría hasta que en el minuto 61, Luis Malagón se volvería a convertir en el héroe nacional al atajar un intento que sentenciaba al Tri en sus aspiraciones por calificar de manera directa a la Copa América 2024.

La lluvia se hacía presente en el sur de la Ciudad de México con una escuadra de Jaime Lozano que se cansaba de intentar -y fallar- ese anhelado segundo tanto, hasta que llegó Edson Álvarez.

En el minuto 90+10 parecía todo perdido para México, sin embargo, Edson Álvarez rompería la red rival y haría estallar de emoción al Estadio Azteca, alargando el suspenso de una serie que se encontraba empatada en el marcador global (2-2) y enviaba de manera directa a los Tiempos Extra.

Los 30 minutos del alargue no determinarían a un ganador, por lo que México y Honduras se instalaron en una serie de penales en la que Santiago Giménez, Johan Vásquez, Orbelín Pineda y César Huerta no fallarían desde los once pasos, además del penal atajado por Luis Malagón, y le darían el pase a Copa América al Tri.

Por: Excélsior