México pasa por encima de Panamá y se cita con Estados Unidos en la Final

La Selección Mexicana no fue brillante, pero exhibió su contundencia para imponerse por 3-0 sobre su similar de Panamá en la Semifinal de la Liga de Naciones de Concacaf disputada en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, logrando así su boleto a la Final del certamen, donde se medirá ante su acérrimo rival y vigente monarca del torneo, Estados Unidos.El partido comenzó con México haciéndose con el control de la pelota, llegando a generar la primera ocasión clara de peligro a los 9 minutos con un centro a balón parado de Luis Chávez que Edson Álvarez remató de cabeza, sin embargo, el guardameta Orlando Mosquera envió el balón a tiro de esquina.Pero el representativo panameño respondió y le quitó protagonismo al Tri, a pesar de que Edgar Bárcenas, uno de sus bastiones, tuvo que abandonar el campo por lesión apenas a los 17 minutos, sus compañeros lograron poner en predicamentos a la zaga mexicana, pero una intervención de Guillermo Ochoa y su falta de contundencia impidieron que se abriera el marcador.Cuando parecía que el duelo llegaría al descanso sin anotaciones, un nuevo centro de Chávez le permitió a Edson Álvarez tener su revancha a los 40 minutos y ahora sí pudo mandar su remate de cabeza al fondo del arco para poner el 1-0 en la pizarra.Los panameños aún no asimilaban el primer golpe, cuando Henry Martín filtró el balón para Julián Quiñones, quien recibió dribló a la defensa y definió a primer poste para mandar a la Selección Mexicana con ventaja de 2-0 al descanso en Arlington.Ya en la parte complementaria, Panamá se lanzó con todo al frente y México no lograba controlar el balón, lo que provocó que Guillermo Ochoa se vistiera de héroe en un par de ocasiones, primero con una doble atajada ante los remates de Díaz y Fajardo, para posteriormente desviar a tiro de esquina potente disparo de Godoy.Ante el panorama, Jaime Lozano realizó modificaciones y mandó a Hirving ‘Chucky’ Lozano y Orbelín Pineda al campo, aunque el primero falló un mano a mano clarísimo ante el arquero canalero, el segundo firmó el 3-0 con un disparo bombeado por encima de Mosquera a los 67 minutos de juego.Los cambios restantes mataron el ritmo de partido y México pudo controlar el trámite sin sufrir mayores sobresaltos, consiguiendo así su boleto a la Final de la Liga de Naciones de Concacaf, donde el próximo domingo tratará de arrebatarle el título a Estados Unidos, quien llega como bicampeón del certamen.Por: Excélsior