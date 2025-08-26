México no tiene colaboración con EU por caso ‘El Mayo’ Zambada: Sheinbaum

Previo a que Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declarara culpable en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que las autoridades de Estados Unidos no han entregado información acerca del caso.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 25 de agosto, la mandataria explicó que el gobierno estadunidense no ha otorgado información sobre la detención de Zambada, quien fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de Él Chapo’ Guzmán, para ser trasladado y detenido en Texas.

No han entregado nueva información ni la Fiscalía ni a la secretaría de seguridad ni a Relaciones Exteriores. Vamos a esperar el día de hoy.Hay comunicación en muchos temas, en particular, en este no, no tenemos conocimiento”, expuso Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

La titular del Ejecutivo estableció que no existe temor en su administración de lo que pueda declarar Zambada en los Estados Unidos, respecto a posibles vínculos de autoridades mexicanas con el crimen organizado.

Zambada solicitó a través de una carta hecha pública por sus abogados el apoyo del gobierno de México para retornar a México, con la advertencia de que de no ayudarlo revelaría datos de colusión de autoridades mexicanas con el crimen organizado.

“No. Lo que vaya a declarar y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Hay un procedimiento”, reiteró la presidenta.

Tras el traslado de Zambada a Estados Unidos, se desató un conflicto entre las facciones del Cartel de Sinaloa que encabezaba él y la facción que encabezaban los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, que se ha desarrollado, principalmente, en Sinaloa.

Por: Excélsior