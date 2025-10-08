¡México golea a Chile y va a cuartos de final del Mundial Sub-20!

La Selección Mexicana Sub-20 dio una exhibición de carácter y contundencia en Valparaíso. El Tricolor venció 4-1 a Chile, anfitrión del torneo, y consiguió su boleto a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, donde enfrentará al ganador del duelo entre Argentina y Nigeria.

El encuentro se disputó en el Estadio Elías Figueroa Brander, donde el equipo dirigido por Eduardo Arce fue ampliamente superior desde el inicio. México tomó el control del balón, dominó los ritmos del partido y neutralizó los intentos del conjunto local.

El primer gol llegó al minuto 26 gracias a Tahiel Jiménez, quien definió dentro del área tras una gran asistencia de Gilberto Mora. Ese tanto dio tranquilidad al conjunto mexicano, que se fue al descanso con ventaja de 1-0 y sin sufrir grandes sobresaltos en defensa.

En la segunda mitad, México aumentó la presión y encontró el camino del gol con un juego ofensivo más vertical. Al minuto 67, Iker Fimbres amplió la ventaja con un potente disparo desde la media luna que venció al arquero chileno Sebastián Mella.

El marcador se amplió al 80’ con el ingreso de Hugo Camberos, quien definió dentro del área tras una gran asistencia de Amaury Morales. Ocho minutos más tarde, la misma dupla repitió la fórmula: Morales desbordó por la banda, asistió y Camberos firmó su doblete para sellar la goleada mexicana.

Chile descontó al minuto 88 con un zurdazo cruzado de Juan Rossel, pero fue demasiado tarde para reaccionar ante un equipo mexicano que ya tenía el control absoluto del partido.

Con esta victoria, México confirma su gran momento en el torneo y su paso firme rumbo a la fase decisiva. El equipo nacional mostró orden defensivo, contundencia ofensiva y una sobria actuación de su portero Emmanuel Ochoa, quien detuvo varias oportunidades del cuadro chileno.

Ahora, el Tricolor esperará al ganador del encuentro entre Argentina y Nigeria, duelo que definirá a su rival en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 de Chile. Con actuaciones sobresalientes de jóvenes como Camberos, Fimbres y Jiménez, México se perfila como uno de los grandes contendientes al título.

