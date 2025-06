José Antonio Molina Farro

“La historia ocurre dos veces. La primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”. Marx



El mesianismo primitivista pregona que lo que empieza desde cero comienza desde el cielo. Las estructuras institucionales son dogmas, verdades teológicas, maniqueísmo excluyente; intrínseco autoritarismo de quien se cree depositario de la verdad absoluta, y hace de ella una misión, como si fuera una causa religiosa. Atiza las pasiones y alienta el odio de clases. Abomina de quienes quieren poner límites a su poder. Es la hegemonía del credo político, de la religión política vinculada al autoritarismo, y que una vez instalada en las masas se convierten en poderosas fuerzas tectónicas imposibles de contrarrestar, al menos no en el corto y mediano plazos.

El discipulado, el séquito, el partido, lo siguen como el hombre providencial, se entregan a su carisma, por lo que representa y también para obtener jugosas cuotas de poder.



El mesías es esclavo de sus fobias y siervo de sus obsesiones. Es un caudillo post moderno, hostil a la arquitectura institucional. Encabeza una regresión autoritaria disfrazada de vanguardismo progresista. Habla a nombre de las masas para acabar suplantándolas. Es el uso demagógico de la democracia para destruirla.

Bien decía Kant, “la majestad del pueblo es una expresión insulsa”, el vocablo es plurisémico, no se puede sumar a todo el pueblo, es negar nuestra intransferible individualidad, cada uno con fines y valores diversos. Al populista autoritario lo invade el egoísmo metafísico del solipsista, construye su propio paraíso, si yo digo que no hay desempleo, no lo hay, si digo que nuestro crecimiento es robusto, es porque lo es, si digo que somos el país más democrático del mundo, lo somos, etc.



Efecto Dunning-Kruger. Por momentos he pensado en el efecto Dunning-Kruger, el incapaz que no sabe que lo es, y esta falta de reconocimiento lo lleva a auto evaluaciones infladas sobre sus propias competencias. Me equivoqué, el mesías populista tiene conciencia plena de la destrucción institucional. “Al diablo con sus instituciones”.

Es cruel y egocéntrico “la pandemia me cayó como anillo al dedo” “el mejor presidente en el peor momento”. Es su misión, reducir todo a cenizas para erigir un nuevo régimen: su régimen. Buscan estos personajes estrujarnos en un lecho de Procusto, a una uniformidad artificial que empobrece y debilita el espíritu humano. Como se recordará, Procusto es un personaje de la mitología griega que se hizo famoso por su método brutal de “ajustar” a sus víctimas en una cama de hierro.

Si la víctima era demasiado alta para el lecho, Procusto le cortaba las piernas para que se ajustara. Si la víctima era demasiado baja, la estiraba hasta que alcanzara la longitud del lecho. Este método de crueldad, sufrimiento, tortura y asesinato deleitaba a este bandido que acechaba a los viajeros en el camino entre Atenas y Eleusis.

Finalmente fue derrotado por Teseo quien lo ajustó en su propio lecho de hierro, cortándole la cabeza y las piernas para que se ajustara a la cama.



Imposible dejar de citar a José Ortega y Gasset: “Ahora, por lo visto, muchos hombres vuelven a sentir nostalgia por el rebaño. Se entregan con pasión a lo que en ellos había aún de ovejas. Quieren marchar por la vida con la cabeza caída. Por eso muchos pueblos andan buscando un pastor y un mastín”.

Claudia Sheinbaum. Gobierna con prudencia y sensatez. Así lo exige el contexto político y la actual correlación de fuerzas. Tiene tensiones que resolver. Avanza en varios frentes. Hay que darle tiempo y el beneficio de la observación cotidiana. Algunas de estas tensiones: su relación con Andrés Manuel, su relación con el Congreso, su relación con Morena y su relación con China y los EU, entre otras. Vemos avances tangibles en su determinación de combatir sin tregua al crimen organizado.

Es un cambio radical respecto de su antecesor. Los “abrazos no balazos” quedaron atrás. Es sintomático que no se mencionen en las mañaneras. Ya abundaremos sobre el particular.



Chiapas. En los últimos años fue un microcosmos representativo de la realidad nacional. Hoy no es así. El gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, con todo el apoyo de la federación, con imaginación y talento es ejemplo nacional en materia de seguridad, de cómo pacificar a un estado con una herencia maldita de violencia, extorsión, negligencia y complicidad.

Son acciones de gobierno que reconocen tirios y troyanos, en materia de la demanda más sentida de la población. Resiste las embestidas, no cede a las tentaciones, encabeza la defensa de la integridad de las personas. Chiapas siente alivio al percibir que hay mando y se avanza con firmeza a la conclusión del miedo, la incertidumbre y el conflicto.

Permítaseme la analogía, tiene la energía de Heidegger, la sensatez de Cassirer y el estoicismo de Séneca. Es un humanista que sabe lo que quiere, su trato, su humildad, su cultura, su compasión por el prójimo, virtudes de los grandes pensadores, griegos, romanos, renacentistas.



Se actúa simultáneamente en otros frentes, medio ambiente, alfabetización, [cien mil educandos registrados para finales de mayo, para iniciar otro ciclo y concluir con un total de doscientas mil personas en diciembre próximo, a todas ellas con la beca Rosario Castellanos para aprender a leer y escribir]; desarrollo económico, Polos de Desarrollo para el Bienestar, jugosas pláticas con empresarios para atraer inversiones nacionales y extranjeras. Estoy seguro observa cuidadosamente a los actuales Servidores del Pueblo para, de ser necesario, hacer los ajustes necesarios en el momento oportuno.

Ya abundaremos en otra columna por razones de espacio.



P. D. Expreso mi profunda gratitud a quienes me han mostrado solidaridad en momentos difíciles. Sus palabras de aliento significan mucho para mí. Duplica nuestro gozo y divide el dolor. Esa es la verdadera amistad. Gracias por estar ahí, gracias por tenerlos.