Máynez responde a ‘Alito’ Moreno: Que se vaya del PRI para que llegue Beatriz Paredes

Luego de que la mañana de este martes el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno dijo que renunciaría al partido y su candidatura si Jorge Álvarez Máynez declina a favor de Xóchitl Gálvez, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano le respondió pidiendo que ya se vaya del tricolor para que llegue una persona seria como Beatriz Paredes.

De gira por el estado de Veracruz, el abanderado del partido naranja aseguró que al priista le da mucho miedo que vaya al debate porque después de eso MC sube más en las encuestas.

Agregó que en encuestas y en ensayos universitarios sobre la elección han superado a la candidata del PRIAN.

“Mi repuesta a este gran acto de ligera desesperación, pequeñísima desesperación que trae el PRI, Alito Moreno y su nieve de que la quiere Alito, de que se la vamos a dar? Alito, mira, de entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país, renuncia porque le has hecho daño al PRI, ese espacio lo debía ocupar una gente seria de ideas, de congruencia como Beatriz Paredes, renuncia al Senado, sé que estás viendo que legalmente ya no se va a poder que eres muy mañoso, hazte a un lado y con gusto sumamos a buenos perfiles, a perfiles serios, a perfiles congruentes, un esfuerzo ciudadano que pueda construir un futuro distinto para México”, enfatizó.

Álvarez Máynez agregó que de todas formas Alito Moreno va a tener que renunciar al PRI porque lo van a correr a patadas por los pésimos resultados que dará en la próxima elección.

“Tú de entrada hazte a un lado antes del debate está mejor, les da muchísimo miedo que vaya al debate porque cada que voy al debate crecemos, subimos en las encuestas, el simulacro universitario le ganamos 3 a 1 a la candidata del PRIAN, ya los rebasamos en más de 20 estados, y lo que le pido a Alito es vete yo primero y después platicamos como se suman los buenos perfiles, que si existen en todas las fuerzas políticas, hay buenos perfiles los incorporamos al proyecto del futuro, adiós Alito”, expresó.

Por: MVS