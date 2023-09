Maussan presenta dos seres no humanos en la Cámara de Diputados

El comunicador y ufólogo Jaime Maussan presentó en la Cámara de Diputados dos seres que fueron recuperados en Perú en 2017 y que científicos han señalado como “seres no humanos que no son parte de la evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior.

“Aquí hoy vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú en una mina, son cuerpos disecados encontrados entre las ciudades de Palpa y Nazca en 2017 que han sido investigados profundamente tanto por investigadores periodistas como por científicos”, dijo Maussan.

Los cuerpos no humanos tienen solo tres dedos y cabezas alargadas, con una antigüedad de entre 700 y mil 800 años. La momia de 1.70 metros es única y hay unos 20 seres que miden 60 centímetros.

“De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México que realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves que son estrellamientos, sino que son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, que deseca los cuerpos, no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos, por tanto permitió preservar estos cuerpos por mil años, no se tratan de momias ”, dijo el ufólogo.

Maussan dijo que si el ADN demostró que no son seres humanos y que no hay nada que se parezca en el mundo a esto, así se debe de tomar, “son seres no humanos, no les queremos decir extraterrestres, porque no lo sabemos, pero estos seres que evidentemente fueron inteligentes, que vivieron con nuestros ancestros”.

