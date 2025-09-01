Más de 24 millones de Alumnos regresan a clases

Este lunes 1 de septiembre, millones de niñas, niños y adolescentes volverán a llenar las aulas del país.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), serán más de 24 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas, distribuidos en más de 231 mil planteles educativos.

El regreso marca el inicio oficial del ciclo escolar 2025-2026, luego de un periodo vacacional en el que se realizaron labores de mantenimiento y preparación en las escuelas, así como procesos de inscripción y reinscripción para recibir a todos los alumnos.

Por: N+