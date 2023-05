Maru Campos pidió salida del Ejército de Chihuahua tras asesinato de jesuitas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que fue la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien pidió la salida del Ejército a cambio de entregar los cuerpos de los sacerdotes jesuitas asesinados en Cerocahui, Chihuahua, el año pasado.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario aprovechó para criticar a la orden de jesuitas por lanzarse contra su gobierno y plegarse con el conservadurismo, cuando el PAN ha sido quien ha gobernado la entidad por décadas.

“Aprovechan una desgracia y toman partido porque esos sacerdotes, no los que asesinaron, sino los de las organizaciones de defensa de derechos humanos, muy vinculados a la derecha, al conservadurismo en Chihuahua, desde siempre.

“Pero no termina ahí, resulta que empezamos la búsqueda de los cuerpos y habla la gobernadora para decir que se salga el Ejército y nos van a entregar los cuerpos, y la instrucción fue: no. Imagínense, y ya se había hecho un barrido por toda la zona la Guardia Nacional, el Ejército, no se había encontrado nada y de repente, por donde ya se había pasado, aparecen los cuerpos”, señaló.

Y es que en marzo pasado, López Obrador había señalado que funcionarios, y no directamente a la gobernadora, habían pedido que se retirara las fuerzas federales de la sierra de Chihuahua a cambio de que fueran entregados los cuerpos de los sacerdotes.

López Obrador criticó al grupo de religiosos a los que pertenecían las víctimas por no pronunciarse antes sobre la presencia de grupos criminales en la sierra.

“Nos metemos a ver qué pasaba y resulta que el dirigente de la banda, incluso que los ejecuta, convivía ahí, y andaba sin ninguna preocupación, era hasta promotor de un equipo de beisbol. ¿Quién gobierna Chihuahua? ¿Qué partido desde hace tiempo? No veían nada, nada absolutamente”, agregó.

Por: Excélsior