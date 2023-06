Martí Batres queda al frente del gobierno de CDMX por renuncia de Sheinbaum

Martí Batres quedó al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) supliendo a Claudia Sheinbaum Pardo, quien recientemente anunció su renuncia para buscar la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

La mandataria capitalina indicó que la decisión de que Martí Batres quede como jefe de gobierno definitivo tendrá que ser ratificada por el Congreso de la Ciudad de México, es decir, por ahorita queda como suplente, pero el Legislativo tendrá que confirmar esta decisión.

«Esperamos que sea muy pronto y lo planteamos a diversas fuerzas, Martí Batres va a estar con ellos, yo estuve con el coordinador parlamentario del PAN, de Morena, del PRI, con la dirigencia, estuve con el PT, estoy con el PRD también me reuní y estoy buscando a Movimiento Ciudadano que no me dio tiempo de verlos, con el Partido Verde y Mujeres Demócratas que son el otro grupo”, refirió.

Asimismo, garantizó que Martí Batres ‘va a terminar todo lo que nos comprometimos’. En tanto, Sheinbaum Pardo anunció que Omar García Harfuch coordinará el Gabinete de Seguridad y Construcción de la Paz y se queda al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Asimismo, indicó que Luz Elena González al frente de Finanzas, se mantiene y continúa con la coordinación de la relación con el sector empresarial.

Además, el Gabinete de Bienestar lo coordina la secretaria de Salud, Olivas López Arellano.

Por otra parte, señaló que este jueves va a dar una rendición de cuentas junto a su gabinete en el Monumento a la Revolución; sin embargo, adelantó que se va con ‘cara de triunfo’ y con la frente en alto porque ‘estamos dejando una mejor ciudad de la que recibimos’.

Por: Excélsior