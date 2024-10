Marko Cortés dice que denunciarán a nivel internacional las decisiones autoritarias de Morena

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, advirtió que presentarán diversas denuncias en organismos internacionales para evidenciar las decisiones autoritarias de Morena a través del Congreso de la Unión.

En un comunicado, Marko Cortés llamó a la comunidad internacional a que voltee a ver los atropellos a la ley que lleva a cabo el gobierno de Morena y el corte dictatorial que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señaló que Accionarial Nacional y sus legisladores buscarán visibilizar ante el mundo el sometimiento de los Poderes de la Unión y la imposición de leyes mediante una mayoría artificial, que el partido guinda no ganó en las urnas.

Cortés Mendoza subrayó que México se encuentra en un “estado de alerta”, con la violencia desbordada, con sucesos de narcoterrorismo en buena parte del país, pero también con imposiciones autoritarias a través del Congreso de la Unión.

Indicó que todo esto será denunciado ante la comunidad internacional para que México no se convierta en otra Cuba o Venezuela, donde las y los ciudadanos ya no tienen escapatoria de un régimen que no gana en las urnas, pero se impone en el poder.

Por: MVS