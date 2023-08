Mario Delgado vive en ‘Fantasy land’, asegura Ebrard ante acarreos en favor de Sheinbaum y Adán

“El líder nacional de Morena, Mario Delgado vive en fantasy land”, aseguró el aspirante presidencial, Marcelo Ebrard al señalar que pareciera que no sabe de los acarreos en favor de Claudia Sheinbaum, y Adán Augusto López, ya que no se han tomado cartas en el asunto.

En conferencia de prensa desde Ciudad del Carmen, Campeche, Ebrard Casaubón reiteró que a sus contrincantes no les va a alcanzar el acarreo, toda vez que la gente votara libremente.

Durante el encuentro con medios de comunicación, el exfuncionario fue informado sobre supuestos acarreos que se han dado en aquella entidad.

“Atilano, te voy a pedir que luego me des algunos elementos para mandárselos a Mario Delgado que vive en fantasy land y no sabe lo que tú estás diciendo, ¿no será que tienes una posición política o algo? A lo que voy es que estamos en contra de esas cosas, acarreo, cargada, etc., eso ya es el pasado, no va a alcanzar», enfatizó.

«La gente va a votar libremente eso queremos, por eso queremos una boleta que se accedió, y que la gente lo haga de manera secreta. Y eso es lo que se va a respetar pero que sea la gente, ahí no influye ni la cargada ni los acarreos ni nada es una decisión tuya”, indicó.

El excanciller afirmó que respetará los resultados luego del proceso interno de Morena, siempre y cuando, se respete la voluntad de las personas en las encuestas.

“No tengo la menor duda que las personas en su libre ejercicio nos darían el triunfo a nosotros, pero respetaríamos cualquier resultado siempre y cuando se respete la voluntad de las personas eso es todo lo que está planteando un servidor y todo el equipo que tenemos”.

Reiteró que no se irá a otro partido, aunque eso se quiera promover, y pidió que se cumplan los acuerdos firmados ante su partido respecto a que no haya derroche de recursos durante el proceso.

Por: MVS