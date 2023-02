Mario Delgado dice que Calderón le debe una explicación a México por García Luna

Luego de darse a conocer el veredicto de culpable sobre Genaro García Luna en un juzgado en Estados Unidos, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que “ahora sí ya no es una cuestión política”.

Este martes 21 de febrero de 2023, Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el mandato de Felipe Calderón, fue hallado culpable de cinco cargos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico.

Luego de darse a conocer la noticia esta tarde, el líder nacional de Morena expresó que Calderón “le debe una explicación a México por el actuar de su exsecretario de Seguridad”.

Ante varios medios de comunicación Mario Delgado señaló que la decisión del jurado en los Estados Unidos deja en claro que no se trataba de una cuestión política interna y realizó algunos cuestionamientos al exmandatario.

“La pregunta obligada sin duda es ¿Sigue Calderón con su teoría de que él no estaba enterado? ¿De verdad no sabía como su subalterno, encargado de todo el tema de la seguridad estaba actuando en favor de un grupo criminal? ¿El presidente de la república no estaba enterado? ¿Le seguimos creyendo a Calderón?”, señaló Delgado.

El veredicto, del cual aún García Luna tendrá que esperar sentencia, un proceso que podría tardar una semana, también fue celebrado por el vocero de la República Mexicana, Jesús Ramírez Cuevas quien también hizo referencia a Felipe Calderón.

“García Luna es declarado culpable por tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones en E.U. La justicia ha llegado para quien fuera escudero de @FelipeCalderon”, apuntó en un comentario en la red social Twitter.

