Mario Delgado cuestiona «trato asimétrico» del INE

Al igual que lo hicieron hace una semana los gobernadores de Morena, el presidente de ese partido, Mario Delgado Carrillo, ventiló su inconformidad por lo que consideró “un trato asimétrico para los servidores públicos” por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

El dirigente partidista lamentó los lineamientos del árbitro electoral que aplican al presidente de la República para que no intervenga en asuntos electorales.

“A mí lo único que no me gusta es que a algunos servidores no les permiten opinar, y otros están participando en la contienda. Por ejemplo, que el presidente no pueda opinar, y que servidores públicos, en su carácter de senadores o senadoras, participen en el proceso del frente opositor”, alegó Delgado Carrillo a través de un comunicado.

El presidente de Morena se refirió a los lineamientos que el INE estableció para la elección, vía encuestas, del denominado coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación, como previa definición de la candidatura presidencial para 2024.

Consideró que las regulaciones emitidas en torno al proceso han terminado con la incertidumbre legal respecto a la actuación de los competidores.

“Tenemos ya un proceso regulado por el INE que, en términos generales, regula lo que nosotros dijimos desde el principio: que teníamos derecho como partido político a autoorganizarnos y hacer un proceso interno como el que estamos haciendo”, celebró.

“Vemos eventos muy nutridos de todos los aspirantes y todos están con el mensaje de la Cuarta Transformación. Tenemos seis promotores de Morena y del movimiento recorriendo el país, lo cual nos ayuda mucho en fortalecer al partido”, evaluó.

Se dijo a favor de que sea la autoridad electoral la que ahora esté realizando la revisión de la publicidad de los seis participantes.

“Es el INE quien tiene la posibilidad de revisar el tema. Qué bueno que lo haga, qué bueno que lo audite y ordene el retiro”, celebró Delgado Carrillo.

Dijo que, gracias al compromiso de los seis participantes en la interna de Morena, “se ha mantenido la unidad”.Mario Delgado comentó que ha iniciado encuentros con los aspirantes a la coordinación.

“Los estoy invitando a tener una reunión física para tener muy presentes sus impresiones, en qué podemos mejorar y qué preocupaciones tienen hacia el último mes de estos recorridos”, detalló.

Por: Excélsior