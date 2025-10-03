Marcha por el 2 de Octubre termina empañada por violencia en el Zócalo

En el marco del 57 aniversario de la masacre en Tlatelolco, el 2 de Octubre de 1968, como cada año se realizó una marcha en la capital del país.

Diversos contingentes estudiantiles de varias partes de la República, escuelas normalistas y organizaciones sociales se reunieron en la plaza de las Tres Culturas, para que en punto de las 16:00 iniciaran la marcha encabezada por integrantes del Comité del 68 hacia la Plaza de la Constitución.

Los contingentes marcharon sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, llegando al paso a desnivel con el Paseo de la Reforma, en ese punto realizaron diversas pintas y detonaciones de petardos en el bajo puente, antes de llegar hacia la zona de Garibaldi.

Durante la marcha, un grupo de encapuchados denominados Pro Palestina saquearon varios establecimientos mercantiles, tiendas de conveniencia y supermercados.

Un grupo de policías antimotines, al ver la reacción de actos de violencia, formó una línea de protección para evitar disturbios, ante esta situación los encapuchados comenzaron a atacar con petardos y cohetones a los uniformados.

Al ingresar por la calle de 5 de Mayo, varios establecimientos, principalmente tiendas de conveniencia, fueron el foco de las saqueos por este grupo, mientras que los demás contingentes continuaban su andar hacia la Plaza de la Constitución.

Pero al llegar al Zócalo de la Ciudad de México la marcha se tornó más violenta, los protagonistas de los actos de vandalismo comenzaron a irrumpir en una de las joyerías de renombre donde se robaron varias piezas del lugar, esto originó la intervención de la policía antimotines, lo cual generó otro enfrentamiento donde varios policías resultaron con lesiones de consideración.

Un estado de fuerza policial de inmediato ingresó a la plancha del zócalo capitalino para resguardar los negocios, la presencia que obligó a que los contingentes y grupos violentos comenzaran a retirarse por las calles de 20 de Noviembre y Pino Suárez.

El resguardo continuó por parte de la policía, quedando solo un pequeño grupo de manifestantes que realizaron la quema de cartón y plásticos a un lado del asta bandera.

Al ver que la policía no cedió más a sus disturbios se retiraron, dejando una plancha del Zócalo sucia y lastimada una vez más en este 2 de Octubre.Más de 40 lesionados fue el saldo de esta movilización, algunos policías y civiles, entre ellos un reportero de un diario impreso, fueron trasladados hacia un hospital para su atención médica.

Finalmente, minutos antes de las 20:00 horas regresó la calma al Zócalo, hora en que el ejército de limpia, como cada año, ingresó para dejar limpia la Plaza de la Constitución.

Por: Excélsior