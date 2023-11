Marcelo Ebrard anuncia que se queda en Morena

Luego de dos reuniones con Claudia Sheinbaum, y la respuesta de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena en la que se reconocieron las irregularidades denunciadas durante el proceso que merecerán sanciones, Marcelo Ebrard anunció que se mantendrá en su partido de cara a seguir trabajando y sin descartar una nueva aspiración por la candidatura presidencial en 2030.

Acompañado de una treintena de legisladores locales y federales, así como simpatizantes, el ex canciller destacó el “acuerdo de entendimiento o pacto político” alcanzado con la hoy coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la 4T lo que lo llevó mantenerse dentro del partido y descartar cualquier otra opción.

“Yo entiendo esto como un paso decisivo, el inicio de un entendimiento con Claudia, ella fue mi compañera de gabinete en el gobierno. ¿Qué estábamos esperando con esta respuesta? Cuál es su idea política, de que se trata, como va a ser el futuro. Si nosotros solos la segunda fuerza, de acuerdo a las cifras oficiales debemos ser tratados como tales.

“Todas las personas que votaron por mi-porque hubo boletas-todas esas personas merecen nuestro respeto, yo les ofrecí el siguiente nivel de la cuarta transformación y no me voy a desdecir, ni voy a cambiar de condiciones, no voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar por lo que creo”, subrayó.

Junto a su esposa Rosalinda Bueso,, Marcelo Ebrard explicó que la reunión con la virtual candidata presidencial de su partido fue buena y respetuosa, durante la cual pidió frenar la persecución al interior de quienes lo apoyaron y denunciaron irregularidades.

“Cualquier persona en Morena que piense diferente ¿de veras la vamos a expulsar; de verdad, todas las personas que piensan distinto hay que perseguirlas?, entonces no cuentes conmigo porque no creo en eso. Si vamos a una línea política en la que tú representas una idea distinta pero eres parte de nuestro movimiento y tiene todo el derecho a decirlo.

“Mi sueño, mi aspiración es que la izquierda gobernara a México, que pudiera haber una transformación a gran escala, estamos en eso. Entonces si se va a ir en esa dirección si vamos a participar, pero reconozcan lo que se hizo mal”

¿Tienes en la bolsa la senaduría o te ofreció un cargo?

“No me ha ofrecido ningún cargo y la senaduría le dije por ahora no es el tema porque eso estaba en el acuerdo del Consejo Nacional”

¿Tiene el bastón de mando Claudia?

“Para mi si, por eso hablé con ello, sostuvo.

Ebrard leyó parte de la resolución del órgano de justicia de Morena en el que se reconoce que si hubo prácticas indebidas durante el proceso interno de agosto pasado, que tendrán que ser sancionadas

“Esto que acabo de leer significa otra línea política, ‘aquel que dice que esta mal, aquel que señala la violación a los estatutos, aquel que dice que mantiene sus convicciones se va a hacer respetar’, no es un traidor el que dice que hubo una práctica violatoria de los estatutos, porque si la hubo”

Ebrard explicó el sabor de boca que le deja el proceso interno de su partido y ahora el momento político que enfrenta en lo particular y como líder

“Me quedaría con una sensación positiva porque a pesar de que tuvimos adversidades muy grandes, insultó a, diatribas, los bots de Jesús y compañía. A pesar de todo eso que ocurrió te diría que es la primera vez en la historia de Morena que reconoce que hubo prácticas graves en contra de los estatutos y que va a haber sanciones, toda la versión era que todo estaba perfecto por eso salió Mario Delgado a decir que no pasaba nada porque es una derrota para su línea política”, aseveró.

Finalmente, aclaró que no buscó registrarse como precandidato con Movimiento Ciudadano porque tiene una línea distinta y tendría que haber enfrentado otro proceso interno de selección.

Por: Excélsior