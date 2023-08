Mancera impugna ante TEPJF exclusión de proceso para candidatura presidencial del frente

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por no haber pasado a la siguiente fase del proceso, al cual si accedieron Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Creel, y Enrique de la Madrid.

Mancera Espinosa asegura que el comité organizador del Frente Amplio por México no le notificó las razones por las cuales no se le fueron validadas 150 mil firmas del proceso interno para la elección presidencial del PAN, PRI y PRD.

El expediente de la queja de Mancera es el SUP-JDC-309/2023 en donde se destaca que existieron omisiones por parte del Comité Organizador para la entrega de los resultados de la recolección de firmas.

“Nos eliminan 20 mil firmas, más de 20 mil firmas, casi 27 mil firmas que tiene que ver con los excedentes, los excedentes cuentan para que no puedas tener 150 mil de una sola entidad, pero una vez que rebasas eso, no puede ser que ya no cuenten y que los rasuren”, indicó Mancera.

Hace una semana, el Comité Organizador del Frente Amplio por México señaló que tanto Mancera como Silvano Aureoles no cumplieron con la dispersión de firmas, es decir, que las 150 estuvieran dispersas en al menos 17 entidades de la República.

El senador Mancera informó que no ha recibido una oferta para sumarse a alguno de los equipos de los aspirantes del Frente Amplio por México, no obstante, que tanto Santiago Creel como Enrique de la Madrid lo buscaron para exhortarlo a mantenerse en el Frente.

“Pues se mostraron solidarios obviamente y Enrique me dijo que estaría impulsando el tema del gobierno de coalición, que era algo con lo que él se sentía identificado y el compañero Creel lo que manifestó fue, pues, que esperaba que hubiera una solución para que se pudiera continuar avanzando y son con las únicas personas que he tenido comunicación”, comentó.

A tres días que el dirigente nacional de su partido, Jesús Zambrano, anunció que el PRD se mantendrá en el Frente Amplio por México, Mancera reiteró que no pretende lastimar el proceso del Frente, pero que continuará impugnando la decisión del Comité Organizador de excluirlo de la segunda etapa.

Por: Excélsior