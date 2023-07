Lucha anti corrupción, la tarea más ardua que ha dado la 4T: Adán

Adán Augusto López Hernández, aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que el movimiento encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se construyó junto al pueblo durante muchos años, y en este proceso, la principal y más ardua lucha “fue contra los abusos y la corrupción”.

En Tláhuac, Ciudad de México, ante más mil mujeres y hombres, adujo que al final se alcanzó el triunfo, y gracias a ello es que ahora hay Programas Sociales, hay Pensión Universal para los Adultos Mayores, hay Escuela Digna, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas para estudiantes, madres solteras y discapacitados, entre otras muchas.

“Ustedes lucharon codo a codo con el hoy presidente López Obrador para que este sueño fuera realidad, para que hubiera Cuarta Transformación y con ella llegará la revolución de las conciencias, que es el mandato del pueblo, distinguir entre el bien y el mal, entre los buenos y los malos, y saber que siempre el bien triunfa sobre el mal, y principalmente, que son ahora ustedes los que mandan y gobiernan en este país”, subrayó.

En su trigésimo octavo día de recorrido por el país, de los 70 que comprende el trabajo interno ordenado por su partido, Morena, para difundir qué es y cuáles son los logros de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández reiteró que “ya triunfamos; ustedes deciden y el pueblo no se equivoca.

La Cuarta Transformación va a seguir por muchos años más en México”.

Por otra parte, aquí el Tláhuac, alcaldía, donde se concentra una alta marginación y elevados niveles de inseguridad, sobre todo para las mujeres, el oriundo de Tabasco dijo que más temprano que tarde se van a generar condiciones para terminar con esta violencia de género “para que las mujeres de aquí y de todo México puedan caminar por las calles y llegar a sus trabajos y a sus casas sin el temor de ser violentadas”.

Resaltó que la Ciudad de México es un lugar de derechos plenos y de libertad, “pero eso no es suficiente para sacar adelante a Tláhuac donde hay mucha marginación, y eso nos duele, “pero no tengan duda, Tláhuac va a salir adelante, se tienen que generar condiciones de seguridad, empleo, y mecanismos para que no haya tanta propiedad o asentamientos irregulares”.

Más adelante, Adán Augusto López Hernández alertó que, ahora que se acerca la época electoral, “ya andan con su campaña de rencor, odio y menosprecios al pueblo de México, los de siempre, los políticos corruptos, los que no quieren al pueblo, como Vicente Fox, pidiendo que le regresen la pensión a los expresidentes y diciendo que el año que viene se van a acabar los Programas Sociales, principalmente la Pensión Universal para los Adultos Mayores, pero se van a quedar con las ganas, eso no va a suceder nunca”, garantizó.