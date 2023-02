López Obrador vetará dictamen que impone mayor multa a quienes lo insulten

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que vetará la iniciativa promovida por legisladores de Morena para que se eleven las multas en contra de quienes insulten al Presidente de la República, secretarios de Estado, ministros, gobernadores, legisladores y al Fiscal General de la República.

Lo anterior lo dio a conocer en su conferencia de prensa, donde se dijo sorprendido por esta iniciativa de ley, la cual aseguró él no la necesita ni mucho menos señala haberla promovido.

«Me sorprendió que aprobarán en la Cámara (de Diputados) que quien insulte al Presidente va tener que pagar dos tres veces más, no sé quién hizo eso, no lo necesito y no lo promoví”, externó el ejecutivo federal.

El mandatario dijo que vetará este dictamen pues atenta contra la libertad de expresión en todos los sentidos, recalcando que en su gobierno cualquier persona puede externar su posición.

El dictamen fue promovido en la Comisión de Gobernación por la morenista Jocabeth Hernández y fue avalado por 19 votos a favor y sin discusión por los integrantes de Morena, así como tres votos del PT, Verde y Movimiento Ciudadano.

Según se sabe la intención de los legisladores morenistas y sus aliados es que se apliquen de cinco a cuarenta Unidades de Medida y Actualización (Umas) a quienes injurien a los servidores públicos.

Por: Excélsior