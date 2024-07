López Obrador se reúne con legisladores de EU en Palacio Nacional

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió en Palacio Nacional con legisladores de Estados Unidos de los partidos Demócrata y Republicano.

Coincidimos en que debemos mantener la política de cooperación y buena vecindad que ha resultado benéfica para nuestros pueblos y naciones”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

En tanto, durante su conferencia mañanera de este lunes 15 de julio, el presidente condenó nuevamente el atentado contra el expresidente de Estados Unidos, pues aseguró que «la violencia es irracional y enrarece el ambiente político».

Desde luego que es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar.

La violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia, al contrario, la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza”, expresó.

Por: Excélsior