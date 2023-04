López Obrador se reúne con Ken Salazar tras dichos sobre la DEA

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional en medio de las tensiones entre ambos países tras revelarse que agentes encubiertos de la DEA trabajaron en nuestro país sin autorización del gobierno federal para infiltrar al cártel de Sinaloa.

El encuentro entre Ken Salazar y López Obrador ocurrió poco después de las 11:00 horas y se prolongó por cerca de una hora.A su salida de Palacio Nacional, el embajador Ken Salazar no emitió ningún comentario ante los reportros que se encontraban afuera del inmueble esperándolo.

En su mañanera, el presidente López Obrador criticó la actuación de la DEA al señalar que las autoridades no estaban al tanto del operativo con agentes encubiertos de dicha agencia antidrogas, los cuales lograron infiltrarse hasta la estructura de Los Chapitos, a quienes autoridades de Estados Unidos acusan de ser los «pioneros» en la producción y tráfico del fentanilo.

«Es una intromisión abusiva, prepotente que no debe de aceptarse bajo ningún motivo; ¿cómo van estar espiando? ¿No hasta bajaron un globo de China, allá en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, pero no se puede estar utilizando actos de espionaje, nada más para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad», sostuvo el presidente.

