López Obrador revela carta que envió a abogado de García Luna tras no poder denunciarlo

Este martes 8 de agosto de 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reveló la carta que le envió a César de Castro, abogado de enaro García Luna , luego de no poder denunciarlo por los dichos que dijo en el juicio que se le sigue al exfuncionario federal.

En la misiva presentada en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario mexicano le detalla a De Castro que goza de «impunidad”, ya que “no hay sustento legal para interponer una demanda a quien, de hecho, calumnia y difama”.

“Como este asunto no sólo es de carácter jurídico sino político y fundamentalmente moral, decidí escribirle esta carta para exhortarlo a que nunca olvide que el fin no justifica los medios; que la mentira jamás podrá prevalecer por encima de la verdad y que lo más importante en la vida no es ni el poder ni el dinero, sino la honestidad”, fue parte de los que el tabasqueño escribió en la mencionada carta.

En este contexto, el presidente detalló también que le confesó al abogado de García Luna que tenía muchas ganas de denunciarlo, pero no por cuestiones personales, sino por su actuación alevosa y arrogante de poner en duda la dignidad del presidente de México.

Cabe señalar que en febrero pasado, cuando se realizaba el juicio por narcotráfico contra el exfuncionario del sexenio de Felipe Calderón , López Obrador explicó que demandaría por daño moral al abogado César de Castro por sugerir que recibió sobornos del narcotráfico en su campaña política de 2006.

Para fianlizar , el tabasqueño sostuvo que Jesús «El Rey» Zambada actuó “con más rectitud que él (César de Castro), que es abogado”.

Cuando está interrogando a uno de los testigos en el juicio de García Luna le dice que si él había sostenido en otro tiempo durante su proceso de que había entregado dinero él al gobierno de la ciudad que yo encabezaba para la campaña en donde competí o participé contra Fox (…) y el señor Zambada dijo que no y él volvió a quererlo involucrar y desde luego a afectarme a mí con esa intención política», dijo el mandatario.

Por: Excélsior