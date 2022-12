López Obrador reta a oposición a presentar pruebas de uso de recursos en marcha

El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a la oposición a presentar pruebas del supuesto uso de recursos públicos que denunciaron ante el Instituto Nacional Electoral para la marcha que encabezó el pasado 27 de noviembre en la Ciudad de México para celebrar cuatro años de gobierno.

«Que presenten las pruebas. Yo tengo el tribunal de mi consciencia que es el que me preocupa. Si hace uno algo malo y si se tiene consciencia no puede uno estar tranquilo”, dijo en su conferencia de este viernes 2 de diciembre desde Veracruz.

Consideró que sus opositores “no han podido levantar el vuelo” debido a que no defienden causas justas, por lo que se dedican a acusar de todo a su gobierno.

“Están en su papel, es una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defiende causas justas (…), o hacen más que denunciar y criticar y cuestionar, insultar, pero no hay imaginación, talento.

“Como no tienen convicciones, porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores, y por eso ellos no han podido y nos acusan de todo”, puntualizó.

Legisladores de oposición presentaron una denuncia ante el INE contra el presidente López Obrador y otros funcionarios de su gobierno por supuestas irregularidades en la marcha del 27 de noviembre en la que autoridades capitalinas calcularon que acudieron 2.1 millones de personas.

Por: Excélsior