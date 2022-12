López Obrador reprueba reacción de EU tras destitución de Pedro Castillo

El gobierno de los Estados Unidos está detrás de la crisis política y social que se vive en Perú, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su rueda de prensa en Chetumal, Quintana Roo, el titular del Ejecutivo reiteró que tratará el tema del Perú en su encuentro bilateral del 9 de enero con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Dijo que en esa entrevista abordará el tema del que llamó «injerencismo» del gobierno estadunidense en la vida interna de los países latinoamericanos.

«Es precisamente el que ya no haya injerencismo, que no sucedan estas cosas, como la del Perú, porque estén involucrados o no los estadunidenses en Perú, hay sospechas, porque no cuidan ni siquiera las formas.

«El primer mensaje después de la destitución del presidente Castillo fue el de la embajadora de Estados Unidos en Perú y luego, cuando declaran estado de emergencia, va la embajadora a entrevistarse con la presidenta nombrada por el Congreso en el palacio de Lima.

«Ya no poner, quitar gobiernos en América Latina al antojo de nadie», enfatizó el titular del Ejecutivo.

El presidente López Obrador llamó a los Estados Unidos a respetar la soberanía de los pueblos latinoamericanos y no verlos como adversarios o como enemigos sino como aliados.

Reiteró que para él, lo sucedido en Perú fue una intromisión y un golpe en contra del gobierno electo de Pedro Castillo.

«Sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y de otros países, son clasistas, racistas, muy corruptos, porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú y en México, son las élites, las oligarquías de los países, no solo del continente americano sino del mundo», insistió.

Criticó de nuevo que el actual gobierno de aquel país haya utilizado a la policía y al Ejército para combatir las protestas que surgieron tras la destitución de Pedro Castillo.

López Obrador reiteró que la familia de Castillo se encuentra en México desde el miércoles y se les brindará la protección a la que obliga su calidad de asilados.

Por: Excélsior