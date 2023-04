López Obrador regresa a ‘La Mañanera’ tras contagio de covid; «estamos bien»

El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó hoy 28 de abril a la mañanera tras cuatro días ausente debido a su tercer contagio de covid-19, del cual se recuperó en aislamiento y tomando paracetamol en Palacio Nacional.

“Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes, primero agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su apoyo, su solidaridad, si digo pueblo estoy pensando en casi todos los mexicanos que expresaron su preocupación por mi contagio de covid, hubieron muestras de cariño, muchas bendiciones, buenos deseos, cadenas de oración”, dijo López Obrador al inicio de su mañanera del 28 de abril.

El mandatario criticó que respecto a su salud hubo “sensacionalismo, amarillismo y mala fe”, lo que llevó a que la gente se preocupara, sin embargo, reiteró que salió bien de su nuevo contagio de coronavirus y seguirá trabajando por la transformación del país.

“Estamos bien y con muchos deseos de seguir transformando a nuestro país en beneficio de nuestro querido pueblo”, dijo.

Durante su ausencia, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue quien encabezó las conferencias durante los últimos cuatro días en los que además de informar sobre los temas de agenda dio a conocer cuál era el estado de salud del presidente López Obrador.

El presidente López Obrador dijo que este jueves le realizaron una prueba de covid-19, la cual dio negativo y por ello este viernes regresó a su conferencia en Palacio Nacional; además,dio a conocer cuáles fueron las recomendaciones que le dieron los médicos tras su tercer contagio de coronavirus.

«Terminé mi tratamiento, ayer me hicieron la prueba, salí bien, ya negativo, de todas maneras los médicos recomiendan reposo, ya terminé mi tratamiento médico, nada más que trate de no fatigarme mucho, tomar mucha agua, eso además es lo que recomiendan para covid y otras enfermedades, yo también lo recomiendo, estar tomando agua y agua, hidratar el cuerpo. A mí se me bajó la presión porque traía una deshidratación, además de otras cosas, la fatiga, la gripe, el covid», explicó.

El mandatario aseguró que cumplirá con las indicaciones médicas, aunque respecto al reposo dijo que sí descansará, pero tiene una misión que cumplir.

