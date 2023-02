López Obrador reconoce que tiene diferencias con Ricardo Monreal

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció hoy 3 de febrero que tiene diferencias con el senador Ricardo Monreal sobre cómo afronta la impartición de justicia.

Dijo que Ricardo Monreal es partidario de la aplicación estricta del derecho y que él opta siempre por aplicar criterios de justicia antes que el derecho liso y llano.

«Parece que dijo de que él estaba, lo quiero expresar correctamente, que estaba a favor del derecho más que la justicia. Yo sostengo lo opuesto, y lo sentí como una réplica, como una respuesta y es bueno el tema, muy bueno.

«Si hay que optar entre el derecho y la justicia, ¿por qué se opta, por qué se inclina? Porque a veces la política es optar entre inconvenientes», afirmó el presidente en rueda de prensa en Palacio Nacional.

Insistió en que las diferencias con Monreal, con quien se ha confrontado abiertamente en diversos temas, son de fondo y no las consideró como «politiquería».

«Esa es una diferencia que tenemos, no es politiquería, no es solo Ricardo, los abogados, casi todos, y yo no coincido con eso.

«¿Quiso tomar distancia de usted? No. Ya estamos grandes, y ya cada quien sabe lo que busca y representa y a mí me gusta que haya debate, que estos temas de fondo», puntualizó el titular del Ejecutivo.

El presidente insistió en que los abogados dan mayor relevancia al cumplimiento estricto del derecho y por ello llegan a dejar libres a presuntos delincuentes alegando mala integración de las carpetas de investigación.

López Obrador realizará este fin de semana una gira por Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

Por: Excélsior