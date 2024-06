López Obrador reconoce apertura de jueces y magistrados para discutir reforma al Poder Judicial

En el marco de su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reconoció la apertura de jueces y magistrados para discutir la reforma al Poder Judicial.

Desde Palacio Nacional, el mandatario destacó que los jueces y magistrados no descarten entablar diálogo y acepten participar en el debate sobre el denominado Plan C.

“Lo que creo que debe sostenerse es que sea el pueblo el que los elige porque es un principio, así no se van a sentir comprometidos, no van a ser empleados de particulares, ni de las cúpulas de poder económico o político, van a tener como jefe al pueblo, su jefe va a ser el pueblo, eso es la democracia, tienen que procurar siempre poner por delante el interés general, no el interés personal por legítimo que sea”, refirió.

Aunado a lo anterior, el jefe de Estado, insistió en que se debe mantener la elección popular de los cargos, ya que de esta manera responderán a la ciudadanía.

Iniciativa de reforma al Poder Judicial a consulta

En más sobre este tema, el político mexicano reveló aspectos de la iniciativa de reforma al Poder Judicial que podría someterse a consulta, sin embargo, dejó en claro que la elección de los jueces, magistrados y ministros no está en tela de juicio.

Aspectos que podrían discutirse:

Reducción del número de jueces, magistrados y ministros.

El futuro del CJF.

Tiempo que tardarán en el cargo y si se pueden reelegir.

Sueldos y los fideicomisos del Poder Judicial.

Tiempo para que se imparta justicia expedita.