López Obrador rechaza informe de EU sobre abusos en México; «son unos mentirosos»

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el informe de Estados Unidos en el que advierte que en México prevalecen abusos de parte de la policía, Ejército y funcionarios, además de un alto grado de impunidad en impartición de justicia y dijo que “son unos mentirosos”.

En su mañanera del 21 de marzo, López Obrador criticó al gobierno de Estados Unidos, a excepción de su homólogo Joe Biden, por sentirse “el gobierno del mundo” tras el informe del Departamento de Estado estadunidenses dado a conocer tras la recopilación de información de octubre de 2021 a septiembre de 2022.

“No quieren abandonar la doctrina Monroe, y antes el destino manifiesto, no quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en le ojo ajeno y no la viga en el propio”, cuestionó el mandatario, quien aseguró que esto no es para enojarse.

En el 47 informe anual sobre los Derechos Humanos en México, el gobierno de Estados Unidos aseguró que hubo reportes de algunos casos en las que fuerzas federales cometieron asesinaos, desaparición forzada y tortura.Sin embargo, el presidente López Obrador desmintió dicho informe y señaló que esto se trata sólo de “pura politiquería.

A ver si van cambiando, porque como se dice coloquialmente, ya chole”.

“Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal, es como si aquí nosotros los evaluáramos”, dijo el mandatario y cuestionó y dijo que en el caso de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, están violando sus derechos humanos y tendrían que liberarlo.

El secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que el fin de dicho informe no es avergonzar a los estados, sino proporcionar un recurso, a fin de salvaguardar y defender la dignidad humana cuando está amenazada de muchas maneras.

“Nuestra voluntad de enfrentar nuestros desafíos abiertamente, de reconocer nuestras propias deficiencias, de no esconderlas debajo de la alfombra o pretender que no existen, es lo que nos distingue a nosotros y a otras democracias.

