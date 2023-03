López Obrador rechaza críticas por finalistas del INE; «serán mejores que los que están»

Tras las críticas por los finalistas para consejeros del INE por ser cercanos a Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las opiniones en contra, en especial de la oposición, y señaló que es normal que gente que simpatiza con su movimiento pueda estar en las quintetas ya que más de la mitad de la población lo apoya y dejó claro que no hay nada en la ley que les prohíba participar en el proceso.

“Más de la mitad de la población en México simpatiza con nuestro movimiento, entonces si hay una elección, esa mitad o más de la mitad tiene posibilidad de participar, entonces si pertenecen, si simpatizan con nuestro movimiento no están impedidos si no lo prohíbe la ley, si en los requisitos no está establecido”, dijo López Obrador en su mañanera del 27 de marzo.

El presidente dijo que quienes sean electos como los cuatro nuevos consejeros van a “ser mejores que los que están” actualmente en el Instituto Nacional Electoral, entre ellos el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, quien está próximo a concluir su periodo y a quien criticó por emprender una gira por Estados Unidos cuando ya está por dejar el cargo.

“Imagínense este señor presidente que ya se va, Lorenzo, que se va a hacer turismo político conservador a Washington a ver a Almagro de la OEA, al Centro Wilson, supuestamente independiente de intelectuales, internacionalistas, toda una gran simulación, un grupo de simuladores que no se pronuncian cuando se tratan de los daños que causa la oligarquía en el mundo”, reprochó.

El Comité Técnico para elegir a los nuevos consejeros, entre ellos a la próxima presidenta del INE dio a conocer cómo quedaron integradas las quintetas, en las cuales destacan varios aspirantes vinculados con el gobierno o cercanos a funcionarios y legisladores de Morena, lo que ha desatado críticas del bloque opositor.

Por: Excélsior