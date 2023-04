López Obrador reaparece tras tercer contagio de covid; tuve «desmayo transitorio»

El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales a cuatro días del anuncio de su contagio por covid-19, el cual fue informado el domingo 23 de abril.

En un video difundido en redes sociales, López Obrador detalló que el contagio se le complicó debido a la gira que emprendió y que incluyó cambiar de estados y de clima.

“Me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Quintana Roo y estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de pronto la presión”, explicó.

El mandatario detalló que durante una reunión con ingenieros militares y funcionarios para evaluar la obra del Tren Maya en Mérida le dio “el vaguido” y se quedó “dormido” por lo que médicos llegaron a atenderlo, pero no perdió el conocimiento.

López Obrador detalló que tuvo un “desmayo transitorio”, y que, aunque el titular de la Defensa autorizó que lo trasladaran a un hospital, él “charoleó” e impuso su rango de comandante supremo y pidió que lo atendieran ahí“Les dije él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo y no me van a llevar a ningún lado, en este sillón me van a atender”, pidió el presidente, quien recibió la atención médica en ese mismo despacho.

Tras estabilizarlo, López Obrador fue trasladado en una ambulancia aérea a la Ciudad de México, donde escribió el tuit en el que informaba de su contagio.

El presidente López Obrador lamentó los rumores sobre su estado de salud los cuales son impulsados por sus “adversarios” a quienes les advirtió que “el muerto que tú matáis, goza de cabal salud”.

Además desmintió que hubiera médicos especialistas en Palacio Nacional o que le hubiera dado un derrame y afirmó que durante su aislamiento ha estado trabajando en sus discursos para el 1 de Mayo por el día del trabajo y el 5 de Mayo por la Batalla de Puebla.

El presidente informó este domingo 23 de abril que se contagió de covid por tercera ocasión, por lo que tuvo que suspender su gira para supervisar las obras del Tren Maya.

El mandatario voló de regreso a la Ciudad de México para mantenerse aislado y mediante su cuenta de Twitter felicitó a su hijo, Jesús Ernesto, quien cumplía 16 años este domingo.

López Obrador afirmó que el pueblo de México no debe preocuparse porque no es algo grave y su corazón se encuentra al 100 por ciento.

También detalló que desde lejos festejaría el cumpleaños 16 de su hijo Jesús Ernesto y que el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López estaría a cargo de la conferencia mañanera.

“Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a covid-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto.

Me guardaré unos días. Adán Augusto López encabezará las mañaneras. Nos vemos pronto”, escribió el presidente para informar sobre su situación médica.

