López Obrador reafirma su compromiso de entregar la estafeta al que el pueblo decida

Luego de la reunión que encabezó la noche del lunes con las cuatro corcholatas presidenciables y los gobernadores de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su compromiso de «entregar la estafeta» a quien el pueblo elija.

En el marco de la firma del convenio entre el gobierno de Hidalgo y el IMSS Bienestar desde Metztitlán, el presidente de México reiteró que la transformación del país debe continuar al concluir su sexenio el año entrante.

Se avanzó, todavía nos falta un año tres meses y como estoy acostumbrado a trabajar, me va a rendir bastante el tiempo y vamos a entregar la estafeta, yo espero que se dé continuidad a la transformación para seguir avanzando», destacó en el evento al que también acudió el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar y el director general del Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoe Robledo Aburto.

López Obrador dijo que al acabar su tiempo en la presidencia de México habrá contribuido al desarrollo del país.

Yo no me puedo quedar porque soy partidario del sufragio efectivo, no reelección, no debe de permitirse la reelección; además, yo termino, cierra mi ciclo y me retiro, ya me jubilo, ya contribuí al desarrollo del país y voy a entregar la estafeta al que el pueblo decida y tengo también el criterio de que no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder (…) pero vamos a seguir avanzando y vamos a dejar también bien amarrado todo, por ejemplo, lo de la pensión de los adultos mayores» remató en el evento entre aplausos de los asistentes.

Señaló que aún hay rezagos en diversas áreas, por lo que se hace aún más trascendental que la transformación continúe.

En este caso, el presidente de México citó el ejemplo de la medicina y la educación, ya que por culpa de los gobiernos neoliberales que buscaban la privatización de todo, hoy día México carece de todos los profesionales de la salud que necesita.

En seguida, agradeció una vez más al gobierno de Cuba el envío de 700 médicos para trabajar en nuestro país.

