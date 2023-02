López Obrador quiere que García Luna sea testigo y diga si recibía órdenes de Fox y Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a Genaro García Luna que se declare como testigo en Estados Unidos tras ser hallado culpable de cinco cargos, cuatro de ellos por narcotráfico, a cambio de revelar si recibía órdenes de Vicente Fox y Felipe Calderón.

«Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo y yo diría, como presidente de México, por el bien de país, que ojalá y lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón, a Fox cuando estaba en la AFI y a Calderón cuando era secretario”, dijo en su conferencia de este miércoles 22 de febrero, un día después del veredicto.

Además, dijo que García Luna también podría revelar cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos, lo cual, consideró que “es bueno” no sólo para ese país, sino para México.

Consideró que el juicio contra el exfuncionario de Felipe Calderón además es una “buena contribución” para seguir limpiando la corrupción que hay en México, aunque aclaró que este proceso no es contra el país, ya que éste lo conforma el pueblo y no una persona como García Luna, el propio mandatario o los expresidentes.

“Considero que García Luna, inclusive Felipe Calderón, el presidente actual, no somos México, somos representantes de un país, México es su pueblo, no equiparar, eso está mal, si están enjuiciando a un funcionario de México no es un juicio contra México, eso dejarlo de manifiesto, yo diría que ayuda a seguir limpiando la corrupción en México”, puntualizó.

Reiteró que este proceso por sí mismo “es una buena contribución” y aunque podría ser mayor el aporte, la enseñanza es que “nunca más se deben de repetir estos hechos”.

Genaro García Luna fue declarado culpable ayer 21 de febrero por los 12 miembros del jurado de los cinco cargos que le imputaban las autoridades de Estados Unidos, cuatro de ellos por conspiración para la importación y posesión de cocaína de la mano del cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.

Por: Excélsior