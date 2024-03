López Obrador pide en ‘mañanera’ no preguntarle sobre temas electorales

Al comenzar las campañas políticas en el primer minuto de este viernes 1 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en su conferencia de prensa mañanera la cooperación de los reporteros para no violar la normatividad electoral y evitar preguntas sobre temas que no se deben tocar.

“Entre todas y todos ayudamos, les pido eso, cooperación para que si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece, ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayúdenme para que no se dé ningún motivo, pero que además que no violemos la normatividad”, exhortó.

Precisamente para no abordar temas electorales, el presidente de la República anunció que a partir del próximo lunes tendrá una nueva sección en su conferencia de prensa, un seminario de 20 minutos sobre la Historia de México, dedicado principalmente a los jóvenes, empezando por personajes como Hidalgo, Morelos, Benito Juárez, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas.

“Eso no tiene nada que ver con lo electoral, ¿Pero tratará otros temas?, claro no sólo eso pero para los jóvenes un seminario de formación política, o sea recoger las enseñanzas, las lecciones de nuestros héroes”, indicó.

Andrés Manuel López Obrador repasó junto con la fuente que cubre sus actividades las restricciones a las que deberá sujetarse durante este periodo de campañas de acuerdo a la ley electoral, “no preguntemos de esto y no nos metamos”, insistió.

Por: Excélsior