López Obrador: “Malos mexicanos intentarán entregar de nuevo el petróleo”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a los actores políticos que se han pronunciado a favor del cierre de las refinerías de Tula, Cadereyta y Tampico por presuntamente contribuir en gran medida a altos niveles de contaminación en las regiones donde operan.Desde redes sociales y sin mencionar sus nombres y siglas del partido político al que pertenecen quienes han demandado al gobierno federal en los últimos días esa medida, López Obrador retomó las advertencias de los expresidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos en cuanto a que “malos mexicanos” pretenderán en el futuro entregar y vender los recursos de la nación al extranjero.

«No se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros», escribió el presidente López Obrador este domingo en su cuenta de la red social X, recordando a López Mateos en 1960 después de que nacionalizó la industria eléctrica.

Previamente, el mandatario federal auguró que no se llevará a cabo el cierre de ninguna refinería en el país por dos razones básicamente.

La primera, porque el presidente municipal de Cadereyta declaró que no permitirá una medida así. La segunda, porque “la de Tampico” no existe.Lo que llevó al presidente a expresar, en tono de broma y acompañar con 3 emojis de aplausos la frase “ya la libramos”.

«Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico.

Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe”, destacó el mandatario en tono de broma y acompañar su texto con tres símbolos de aplausos.

En días pasados, Marko Cortes, líder nacional del PAN y Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México demandaron el cierre de la refinería de Tula por contaminación ambiental.

Esta misma semana al visitar Nuevo León, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PRI, PAN y PRD anunció que de ganar este 2 de junio “cerrarán las refinerías de Cadereyta y Tampico” durante seis meses por la salud de 6 millones de personas.

De esta manera, el presidente López Obrador respondió a las declaraciones de Xóchitl Gálvez, Marko Cortés y de Jorge Álvarez Máynez.

