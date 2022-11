López Obrador le responde a Trump tras llamarlo socialista

Luego de que Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, declaró que Andrés Manuel López Obrador «es buen hombre, socialista y amigo suyo», el mandatario mexicano le respondió al republicano en un tono similar, pero a la inversa.

Al hacer de su conocimiento lo que había dicho de él Donald Trump el día martes cuando ratificó sus intenciones de competir una vez más por la presidencia de los Estados Unidos, López Obrador sostuvo que Tump «es capitalista y no es perfecto, pero es buena persona y lo respeto».

Previamente, se le pidió al presidente López Obrador compartiera su postura acerca de las intenciones de Trump de volver a la Casa Blanca y de sellar la frontera con México para evitar el paso de migrantes, los cuales a juicio del multimillonario estadunidense han envenenado a su país.

El mandatario mexicano evitó entrar en polémica con el multimillonario estadunidense, pero sí criticó la idea del goberndor de Texas, Greg Abbott, quien declaró que cerraría la frontera con nuestro país y para lograrlo buscaría a los gobiernos de Chihuahua para llegar a un acuerdo.

El presidente consideró que el texano no está bien informado porque la constitución política de nuestro país no lo permite.

«Nada más que no debe de saber, hay que mandarle a decir que la política exterior de México no la dirigen los gobiernos locales, sino el ejecutivo federal de acuerdo a nuestra constitución y el artículo 89 lo establece y el 117 de la constitución, todo esto por si está pensando que si puede hacer un acuerdo con el gobierno de Chihuahua, no se puede porque la constitución no lo permite» aclaró López Obrador.

Por: Excélsior