López Obrador: la SCJN ‘sigue siendo un bastión del conservadurismo político’

Hoy en México hay un verdadero Estado de derecho y el mejor ejemplo de que la división de poderes es que «si la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández decide quedarse sentada en protesta» frente al jefe del Ejecutivo federal «no pasa nada»sostuvo, el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Al continuar sus críticas hacia la forma en que se imparte justicia a nivel federal, el presidente López Obrador consideró que los juzgadores deben optar por aplicar la justicia y no sólo la ley a la hora de emitir un fallo, sin embargo, consideró que «aunque no todos son corruptos», la Suprema Corte de Justicia de la Nación «sigue siendo un bastión del conservadurismo político» que demanda reformarse.

López Obrador estimó que la recomendación a los jueces debiera ser que apliquen la constitución «pero de manera auténtica» y no al estilo porfirista cuando se piensa que las leyes en la forma se respetan, más en el fondo se dejan de cumplir.

Prueba de ello, señaló el Presidente, es que los jueces y magistrados están obcecados y utilizan de pretexto que las averiguaciones «están mal integradas» para liberar a delincuentes en muchos casos en lugar de reponer el procedimiento y corregirlo cuando se trata, por ejemplo, de criminales peligrosos.

En algunos casos no (se cumple con la constitución), a lo mejor con la letra pero no con el espíritu; la prueba más contundente de que el poder judicial estaba sometido al poder económico y político que mandaba en México, fueron todas las reformas que se hicieron a la constitución en el poder legislativo pero ratificadas en el poder judicial (…) Ahora la presidenta del tribunal, de la Suprema Corte de Justicia puede quedarse sentada si llega el presidente, protestando, pero antes no (…) ahora hay libertades que no había», reafirmó el mandatario.

El Presidente comentó lo anterior luego de que este domingo la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña dio a conocer una visita que hizo a jueces y magistrados este fin de semana y en donde les demandó un actuar responsable e independiente y no confundirlo con cobardía.

Por último, el Presidente aseguró que sus expresiones no deben interpretarse como un pleito con el poder judicial, sino como una forma de hacer más transparente la vida pública de México, debido a que en el pasado «se actuaba en la clandestinidad» y ni siquiera se conocían los nombres de los ministros de la Corte o sus resoluciones.

Por: Excélsior