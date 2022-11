López Obrador invita a Lula da Silva a visitar México antes de asumir nuevo mandato en Brasil

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló por teléfono con el presidente electo de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva a quien felicitó por su triunfo en las urnas este domingo 30 de octubre.

En un video compartido en redes sociales, se observa la llamada que sostuvieron Lula da Silva y López Obrador.

Durante la comunicación, el presidente mexicano felicitó al brasileño por lo que representará su nuevo mandato.

López Obrador le recordó a Lula d Silva su compromiso de visitar México antes de que tomara posesión de su nuevo mandato y lo invitó a la Ciudad de México durante la reunión de países del Pacífico.

“Vienen el presidente de Chile, Perú, Colombia y estoy invitando también a Alberto (Fernández de Argentina), me gustaría muchísimo que nos acompañaras un día, el 23 de noviembre está aquí el presidente (Gabriel) Boric, pero el 24 me gustaría que nos encontráramos aquí en la Ciudad de México”, expresó el mandatario mexicano.

El presidente electo de Brasil no confirmó su visita a México debido a que no sabe cómo se conformará su agenda en los próximos días, ni cuál será la reacción de Jair Bolsonaro ante su derrota en las urnas, la cual aún no ha reconocido oficialmente.

Sin embargo, Lula se comprometió a confirmar su asistencia en caso de que le fuera posible ajustar su agenda.

“Yo creo que Bolsonaro va a aceptar la realidad y va a actuar de manera responsable, porque no solo fue un triunfo, una elección legal y legitima, sino ya es de conocimiento de aceptación, de todo el mundo, entonces esperemos que él se pronuncie y de todas formas ya esta muy clara la diferencia, el triunfo, la voluntad del pueblo de Brasil”, afirmó López Obrador quien le reiteró que México es su casa.

Lula da Silva envió saludos al pueblo de México y que respeta el mandato de López Obrador, del cual tomará guía en nuevo encargo.

“Lula ama a México”, afirmó Lula quien también le mandó, saludos para Beatriz Gutiérrez Müller.

“Nosotros amamos a Brasil y respetamos a Lula”, finalizó López Obrador.

