López Obrador inaugura primera etapa del proyecto Agua Saludable para La Laguna

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró la primera etapa del proyecto Agua Saludable para La Laguna, el cual suministrará el líquido a nueve municipios de los estados de Durango y Coahuila que durante años padecieron la contaminación del agua para consumo humano con arsénico.Al poner en marcha la primera etapa del proyecto que implicó una inversión federal mayor a los 14 mil 700 millones de pesos, se aprovecharán 200 millones de metros cúbicos del río Nazas y se dejarán de explotar los pozos con alta concentración de arsénico y mantos acuíferos.

De acuerdo con el presidente López Obrador, se trata de una obra importante que contó con el diálogo y la participación de los usuarios de riego.

Además, sostuvo que la nueva fuente de suministro de agua de calidad cuida la salud de la población y aprovechó para explicar que acude a la inauguración de las obras «no por publicidad ni propaganda», sino porque es un compromiso de su gobierno no dejar obras inconclusas.

Consideró que sus críticos no están de acuerdo con tales eventos porque dicen que no están terminadas «y tienen razón», indicó el mandatario.

«Últimamente el cuestionamiento que se nos hace es que empezamos obras, pero que todavía no están del todo concluidas y sí, en efecto, son obras que se inician en una primera etapa y poco a poco se van concluyendo. ¿Por qué hacemos esto? No por publicidad ni propaganda, si fuese por eso estaríamos pagando publicidad, propaganda en la televisión, en la radio tv, en la radio, no, lo hacemos porque así empujamos para avanzar, para apurarnos, terminar, no dejar obras inconclusas», explicó el presidente.

De esta forma, para marzo del 2024 regresaré a La laguna y entonces – anunció López Obrador – ya serán 4 mil litros por segundo de agua saludable los que se suministren entre la población.

En la primera etapa, los municipios que contarán con hasta mil 200 litros de agua por segundo a más tardar en una semana son Lerdo y Gómez Palacio en Durango y Torreón en Coahuila.

Para esta hacer llegar el agua potable a la gente fue necesario construir una presa derivadora sobre el río Nazas, una planta de bombeo que abastecerá 6.34 metros cúbicos por segundo, una línea eléctrica de alta tensión, así como diversos tipos de acueductos a presión y de gravedad.

Así como una planta potabilizadora, tanques de regulación y redes troncales.

