López Obrador elogia a Damián Alcázar: «es el mejor actor mexicano»

El presidente Andrés Manuel López Obrador elogió a Damián Alcázar al señalar que para él es el “mejor actor mexicano” al hablar de la película El Infierno, de Luis Estrada, y en la cual interpreta a Benjamín El Benny García.

Una vez vi una película muy buena, de estas de actores independientes, de primera, pero sólo no me gustó una cosa, que no tiene que ver con los actores, sino con el que escribió el guión”, dijo el presidente en su conferencia de este jueves 27 de octubre.

“Actúa como actor Damián Alcázar que es, no sé si, no, mejor no lo digo porque lo voy a perjudicar, sí lo digo, para mí es el mejor actor mexicano. Osea, como profesional del cine y como ciudadano”, dijo López Obrador ante los reporteros.

Además, calificó a Luis Estrada como un cineasta “extraordinario” y «de primera”, aunque dijo que lo que no le gustó de la película fue que buscaron casting “a gente más violenta” en comunidades de Oaxaca.

“Se les hizo fácil decir ‘vamos a traer a gente más violenta’ y deciden que también van a ir a buscar a gente más violenta en comunidades de Oaxaca y ahí no estoy nada de acuerdo porque en las comunidades de Oaxaca, donde hay más cultura, no hay ese violencia”, dijo el mandatario.

Tras su declaración, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que coincidía en que Alcázar era el mejor actor de México y “un excepcional ciudadano”.

Por: Excélsior