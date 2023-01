López Obrador dice que no confía en ministros de la Corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves 26 de enero que no confía en los ministros de la Suprema Corte de Justicia Nación y les recriminó que no estén interesados en reformar al Poder Judicial, como él lo ha propuesto.

Dijo que los ministros no han impedido que haya casos en que no se aplica sentencia después de varios años o se excarcele a delincuentes confesos, o se otorgue la prisión domiciliaria sin justificación.

«¿Tiene confianza en los ministros? No. Quizás algunos, dos o tres. La mayoría vienen del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo en el Poder Judicial, aquí lo estamos viendo, lo que predomina, lo que impera es que solo se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia», destacó el presidente.

En la rueda de prensa matutina se expusieron los casos en que se liberaron a delincuentes en varias ocasiones alegando errores en los expedientes, o hay corrupción de jueces.

«Ayer me decían que la presidenta de la Suprema Corte decía que había que reactivar el sistema anticorrupción. Pues que empiece con el Poder Judicial. Tiene bastante trabajo, Ahí está el consejo de la judicatura».

Dijo que no se ha reunido con la presidenta de la Corte, Norma Piña, que no tiene programado hacerlo y que la relación entre la Corte y la Presidencia es institucional.

«Hay comunicación, porque independientemente de las diferencias que podemos tener, estos de los jueces y su comportamiento, que vamos a seguir informando, hay trabajo conjunto.

«Ahora no, ahora no tenemos ninguna necesidad, no hay ningún acuerdo a tratar», estableció el presidente.

López Obrador reconoció que el tema que sí requiere de cercanía entre Presidencia y la Corte es el de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Por: Excélsior